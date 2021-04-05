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Рубрика: В мире

Его вера в Союз была безусловной

Сегодня исполнилось бы 80 лет дипломату и большому другу "РГ" Владимиру Григорьеву
Текст: Александр Батыгин
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8422)
На его жизнь выпало немало важных, ответственных назначений, но самым главным он считал приезд в Москву, в старинный особняк на Маросейке. В 1997 году Владимира Викторовича назначили послом Беларуси в России. Без малого 10 лет он возглавлял белорусскую дипмиссию, оставив о себе самую добрую память. В одном из интервью Григорьев признался: "Возглавлять посольство в Москве - огромная честь и колоссальная ответственность. Ведь от непродуманных действий, а то и просто высказываний посла может пострадать не какой-то единичный проект, а отношения двух государств. Я об этом всегда помню и руководствуюсь в своей повседневной работе".
Владимир Григорьев всегда был искренним сторонником Союза, активно выступал за углубление интеграции Беларуси и России. Из личного архива Игоря Григорьева

Григорьев дружил с прессой. С журналистами всегда был доброжелателен, доступен. В годы его руководства дипмиссией интервью с ним часто появлялись на страницах "Российской газеты" и газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Оценки, комментарии посла всегда отличались взвешенностью, точностью, он никогда не отделывался общими фразами.

Фото: РИА Новости
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Родом из комсомола, Григорьев не терял связи со старыми друзьями, одновременно обрастал деловыми, часто переходящими в дружеские отношениями с представителями властных структур России: Борисом Пастуховым, Геннадием Селезневым, Павлом Бородиным, Евгением Примаковым, Григорием Рапотой...

О хлебосольстве, радушии посла слагались легенды. В дни национальных праздников Беларуси, торжественных дат в истории Союзного государства весь столичный политический бомонд собирался в особняке на Маросейке. Выставленные во дворе посольства столы ломились от драников, колбасок, копченостей, обильной снеди по древним рецептам сябров. И тон праздничному настроению всегда задавал сам посол. Звучали тосты в адрес братского народа, российско-белорусского сотрудничества - искренне, без фальши.

Но работа Владимира Викторовича в Москве, конечно, не сводилась к приемам и светским раутам. На первом месте для дипломата оставались, как он не раз говорил, защита и продвижение экономических, политических и иных интересов своего государства, его граждан на территории страны пребывания. При Григорьеве в российских регионах открылись 11 отделений посольства, губернаторы стали чаще ездить в Беларусь с взаимной практической пользой. Своих подчиненных посол напутствовал: "Едешь в регион, обязательно должен встретиться с первым лицом. Только так можно наладить тесные отношения".

Как бы жарко не проходили в ту пору дискуссии по поводу цен на энергоносители, Григорьев всегда обходился без эмоций, оставался искренним сторонником Союза, углубления интеграции Беларуси и России. Говоря о союзной собственности, Владимир Викторович отмечал: "Она может стать первым "столбиком" в фундаменте Союзного государства. Ведь смотрите - онкологический центр в Гомеле построен на деньги союзного бюджета, приплюсуйте пункты пропуска на наших внешних границах и еще 40 объектов". Призывал посол "очищать" и общее таможенное пространство, чтобы из России в Беларусь и обратно свободно двигались товары, капиталы, услуги. "Ненормально, когда россияне платят подоходный налог 13 процентов, - пояснял Григорьев, - а приехавший на работу в Россию белорус отдает налог в 30 процентов!"

Семье Григорьевых принадлежит рекорд - 17 переездов на новое место работы Владимира Викторовича!

И еще звучала просьба к СМИ: "Хорошо бы российские федеральные теле- и радиоканалы хотя бы минуту в сутки посвящали российско-белорусской тематике, истории и культуре Беларуси".

А в одном из интервью произнес слова, четко выразившие его позицию: "Белорусский народ никогда не капризничал с Россией, не предавал Россию, является ее хорошим, добрым другом".

По служебным и общечеловеческим меркам Григорьеву сопутствовала удачная карьера. В Могилеве, Витебске, Бресте, Москве он занимал высокие посты. Но какова цена успеха?

Семье Григорьевых принадлежит рекорд - 17 переездов на новое место работы Владимира Викторовича! Нелегко было выдержать это жене Антонине Александровне и сыну Игорю. Однако "тыл" у посла был надежный. Как порой случалось, рассказывала его супруга: "Когда Володя работал в ЦК комсомола, он часто встречал международные делегации. Иногда представительских денег не хватало. А ему надо иностранцев обедом или ужином накормить, чтобы Родина лицом в грязь не упала. Вот я и мчалась со своей зарплатой, чтобы авторитет страны и мужа спасти, когда он и переводчик уже вытрясли на кофе последние пятаки. Ради других он последнюю рубашку снимет".

Будучи на комсомольской и партийной работе, он всегда выступал запевалой в добрых делах. Знаменитый фестиваль "Славянский базар в Витебске" - это его идея. Это он организовывал первые субботники на месте рва, где теперь соорудили красавец-амфитеатр. Позже мечтал построить при посольстве Деловой и культурный комплекс. Создали уже без него, но все помнят, кто стоял у истоков проекта. Планировал разобрать свои уникальные архивы, написать книгу воспоминаний. Все оставлял на потом. Увы, не успел - десять лет назад Владимира Викторовича Григорьева не стало...

Своим молодым сотрудникам он любил повторять: "Мы находимся на переднем крае". И сам так жил.

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