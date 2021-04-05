Новости

Оперштаб: Еще 998 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:00
Российский мультфильм стал самым популярным на Netflix 10:57
В Москве завершился набор добровольцев исследования вакцины "Спутник Лайт" 10:54
Семак высказался о возможной продаже Азмуна и Дриусси 10:52
Умер актер Игорь Поршнев 10:51
Гильдия актеров назвала лауреатов своей премии 10:44
Эксперты предсказали повышение процентов по депозитам 10:39
Гинцбург рассказал самый смешной миф про "Спутник V" 10:33
МВД попросили проверить интервью Юрия Дудя 10:27
Состояние прооперированного во время пожара в Благовещенске улучшилось 10:26
В Литве полицейские выйдут на митинг против решения властей 10:26
Мужчина выращивал коноплю в двух арендованных в Домодедово квартирах 10:12
Ученые ЦАГИ разработают новые решения для дронов самолетного типа 10:00
Русскоязычные остаются самой большой иностранной группой в Финляндии 09:55
Актер Ильяс Турманов умер от COVID на 55-м году жизни 09:54
Атомный носитель "Посейдонов" завершит испытания летом 09:41
В Ленобласти на детской площадке ребенка ранили в шею 09:38
Россияне назвали главную мотивацию для работы 09:35
В Сети выставили на продажу данные желающих взять кредит в "ДОМ.РФ" 09:31
Полигон ядохимикатов на Камчатке вскроют впервые с советских времен 09:10
Работодатели назвали условия, при которых наймут возрастных сотрудников 09:00
В Петербурге экс-начальника отдела ГСУ СК арестовали за кражу вещдоков 08:41
Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом "Яндекс.Денег" 08:36
В Индии впервые выявили свыше 100 тысяч заболевших COVID-19 за сутки 07:55
В Хабаровске рекламный баннер упал на авто с человеком внутри 07:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 10:39
Рубрика: Экономика

Эксперты предсказали повышение процентов по депозитам

Текст: Игорь Зубков

Банки могут повысить ставки по депозитам физлиц даже в условиях сохранения ключевой ставки на текущем уровне, считают аналитики АКРА.

Фото: iStock
Что будет с рублем и нефтью на грядущей неделе

Ускорение инфляции может привести к снижению реальной доходности депозитов, что будет подталкивать вкладчиков к поиску альтернативных способов размещения денежных средств. К нестабильности остатков клиентских средств, которая вышла на первый план еще в 2020 году, наиболее чувствительны небольшие банки, чьим основным источником фондирования являются депозиты физлиц, указывает агентство. Это заставит банки поддерживать ставки на высоком уровне, пусть даже ценой снижения маржинальности операций, следует из отчета АКРА.

При инфляции в годовом измерении на уровне 5,7-5,8% средняя максимальная ставка по депозитам топ-10 банков составляет, по данным ЦБ, 4,57%, она стала подрастать после повышения ключевой ставки Банка России в марте - первого с конца 2018 года. Эксперты ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки с ее возвратом в диапазон 5-6%. Таким образом, при одновременном снижении инфляции реальная доходность депозитов может вновь стать положительной.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах
В МИД России допустили появление альтернативы SWIFT
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа
Гинцбург: ЕС не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
Найден новый способ борьбы с превышением скорости на дорогах
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин