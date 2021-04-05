Эксперты предсказали повышение процентов по депозитам

Банки могут повысить ставки по депозитам физлиц даже в условиях сохранения ключевой ставки на текущем уровне, считают аналитики АКРА.

Ускорение инфляции может привести к снижению реальной доходности депозитов, что будет подталкивать вкладчиков к поиску альтернативных способов размещения денежных средств. К нестабильности остатков клиентских средств, которая вышла на первый план еще в 2020 году, наиболее чувствительны небольшие банки, чьим основным источником фондирования являются депозиты физлиц, указывает агентство. Это заставит банки поддерживать ставки на высоком уровне, пусть даже ценой снижения маржинальности операций, следует из отчета АКРА.

При инфляции в годовом измерении на уровне 5,7-5,8% средняя максимальная ставка по депозитам топ-10 банков составляет, по данным ЦБ, 4,57%, она стала подрастать после повышения ключевой ставки Банка России в марте - первого с конца 2018 года. Эксперты ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки с ее возвратом в диапазон 5-6%. Таким образом, при одновременном снижении инфляции реальная доходность депозитов может вновь стать положительной.