Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше прогноза Банка России, констатировал ЦБ в релизе по ставке. "Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - подчеркивают в Банке России.

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, под которой ЦБ понимает диапазон ставки в 5-6%. "Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - указывается в релизе. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, рассчитывают в ЦБ.

Предыдущий уровень ключевой ставки в 4,25% был историческим минимумом этого показателя, до которого она была снижена еще летом. То снижение по факту стало концом годового цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России, обусловленного сначала низкими темпами инфляции, а потом - необходимостью помочь страдающей от коронавирусных ограничений экономике через дешевый кредит. С осени необходимость в этом отпала, поскольку экономика вышла из острой стадии кризиса, а инфляция начала быстро расти из-за снижения курса рубля, увеличения мировых цен на продовольствие и ряда других факторов. В феврале годовая инфляция (по отношению к февралю 2020 года) выросла до 5,7% при цели ЦБ сохранять инфляцию вблизи 4%. В марте уровень годовой инфляции поднялся до 5,8%, говорится в релизе ЦБ.

Следующее заседание, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, Банк России планирует провести 23 апреля.