Электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря

Стали известны сроки выдачи гражданам РФ так называемых электронных паспортов - ПЭН. Этот документ представляет собой пластиковую карточку, содержащую всю необходимую информацию о человеке.

"В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы - 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации - по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года", - сообщили в Министерстве внутренних дел РФ в ответе на запрос RT.

В ведомстве уточнили, что выдавать электронные паспорта станут на добровольной основе. Их получат граждане 14 лет и старше. С юридической точки зрения, пластиковые карточки будут приравнены по статусу к действующим бумажным паспортам. Электронный носитель снабдят повышенными средствами защиты, в том числе криптографическими.

Известно, что в микросхему такого документа поместят персональные и биометрические данные гражданина, а также - по его желанию - персональную подпись владельца. Электронный паспорт станет документом "внутреннего" пользования. То есть, по нему выехать за границу не получится. Однако, в те страны, куда сейчас разрешают въезжать по внутреннему паспорту гражданина РФ, откроет путь и электронный носитель.

Прежде чем его получить, человеку придется пройти процедуру цифрового фотографирования и сдать отпечатки двух пальцев на руках. В остальном выдача электронного паспорта не будет отличаться от той, что сейчас сопровождает оформление бумажного документа.

В МВД отметили, что число выдаваемых электронных паспортов будет зависеть от количества желающих их получить. Как считают в ведомстве, на первоначальном этапе это может быть порядка 100 тысяч экземпляров.