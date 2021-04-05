Эрдоган раскритиковал письма экс-адмиралов в защиту конвенции Монтре

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал задержание 10 турецких экс-адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре. По мнению турецкого лидера, это спланированная политическая акция.

"Долг отставных адмиралов - не собираться вместе и публиковать декларации, содержащие намёки на переворот в политических дебатах", - цитирует Эрдогана издание Cumhuriyet. Президент Турции также отметил, что правительство страны не оставит без внимания подобные действия и всем участникам, "кто угрожает нации и выбранному нацией правительству", будет указано на рамки допустимого.

Эрдоган также заявил, что Турция в настоящее время не планирует выходить из конвенции. "Мы не собираемся покидать Монтре, но если в будущем возникнет такая необходимость, мы без колебаний пересмотрим любые договоренности. Мы открываем этот вопрос для международного обсуждения", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, утром 5 апреля стало известно о том, что 10 экс-адмиралов Турции были задержаны, а еще четверо - вызваны на допрос. Они подписали письмо в поддержку конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Письмо было мотивировано тем, что ранее появилась информация о планах турецкого правительства либо выйти из конвенции Монтре, либо не распростанять ее действие на канал "Стамбул". Согласно проекту строительства этого канала, он должен будет пройти параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным.

По информации турецких СМИ, допрос бывших адмиралов в настоящее время продолжается. Стало известно, что их обвиняют в "разрушении конституционного строя с применением силы и насилия".

Турецкая оппозиция со своей стороны осудила задержание отставных военных. "Если адмиралы не будут комментировать конвенцию о проливе Монтре, то кто будет это делать? Будет ли об этом говорить имам Святой Софии? Если произойдет переворот или намек на него, давайте вместе выступим против всего этого. Как Национальное движение мы готовы противостоять любому перевороту", - написал в Twitter лидер партии "Отечество" Мухаррем Индже.