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05.04.2021,  
10:21
Текст:  Алексей Иванов

Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат

Работники харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева уже два месяца не получают зарплату, на предприятии простаивают цеха. Некогда один из крупнейших в СССР производителей бронетехники фактически доведен до банкротства.

Как сообщается в программе "Факты" украинского телеканала ICTV, ежедневно с завода увольняются до 10 специалистов. Сотрудники винят во всем руководство предприятия, письмо с требованием о его отставке уже направлено в Укроборонпром.

Еще три-четыре года назад на заводе изготавливали различной продукции на 2 миллиарда гривен (по нынешнему курсу - примерно 5,5 миллиарда рублей), в 2019-м было уже вчетверо меньше.

В текущем году, как уже писала "РГ", государство заказало у предприятия пока только один танк "Оплот" - и то для участия в параде по случаю Дня независимости, который пройдет в августе.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, завод должен выпускать хотя бы по одному танку в месяц, говорится в телесюжете. При этом по контракту стоимость заказанного "Оплота" составляет 3,5 миллиона долларов, но с учетом импортных комплектующих его реальная стоимость - 5 миллионов долларов. Будет ли в итоге такой танк полноценной боевой машиной - вопрос риторический.

Для сравнения: в послевоенное время максимальной производительности завод достиг в 1991 году, когда было выпущено 800 танков, большая часть из которых - Т-80УД. В основном они отправились на экспорт.

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