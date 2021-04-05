Фильм "Мы" по роману Евгения Замятина выпустят в прокат осенью

В Москве начал свою работу Международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес 2021". Даты проведения с 5 по 8 апреля. Сегодня состоялись первые встречи и презентации, а также вечерняя демонстрация новой картины "В винном отражении" режиссер Виталий Музыченко.

Самой масштабной в первый день работы была презентация компании "Каро Премьер"/ "Каропрокат". Там представили спортивную драму "Небесная команда" Владимира Аленикова - о хоккейной команде "Локомотив" (Ярославль), попавшей в катастрофу. А также анимационный полнометражный фильм "Кощей. Начало". Трейлер недавно выпустили официально.

Представили и новую картину "Проклятый чиновник", где Максим Лагашкин сыграет заместителя мэра, который потерял способность брать взятки, и комедию "Снегурочка против всех" - от создателей "Полицейского с Рублевки" - обещают, что это будет хит, который взорвет новогодний прокат в конце этого года. Показали длинные фрагменты фильмов "Иваново счастье" Ивана Соснина и "Красный призрак" Андрея Богатырева.

Но, пожалуй, наибольший интерес на презентации вызвали материалы фильма "Мы" режиссера Гамлета Дульяна, снятого по роману-антиутопии писателя Евгения Замятина. "РГ" также писала о проекте, но на кинорынке было объявлено, что его выпустят в прокат уже этой осенью. Впервые материалы фильма "Мы", главные роли в котором сыграли Егор Корешков и Елена Подкаминская, презентовали на Первом российском фестивале экранизаций "Читка" в 2019 году. Жюри и зрителям тогда понравились яркие концепт-арты главных героев. Сегодня гости и участники кинорынка и форума увидели, как будет выглядеть Вселенная антиутопии в кино, могли оценить цветовые решения и новый трейлер картины. Нетрудно предположить, что фильм привлечет к себе повышенное внимание и вызовет много споров, причем, не только в литературной и кинематографической среде.