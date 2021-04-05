Франция стала самым зараженным коронавирусом государством Европы. За сутки в стране выявили почти 67 тысяч новых случае в заражения, а общее число тех, кто заболел COVID-19 с момента начала пандемии, достигло почти пяти миллионов человек. В связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией мэр Ниццы потребовал от властей Франции разрешить ему самостоятельно закупить российскую вакцину "Спутник V".

"Я могу быстро обеспечить Ниццу и ее пригород десятками тысяч доз Sputnik V , которая используется более чем в 48 странах мира", - заявил Кристиан Эстрози в эфире радиостанции France Bleu Azur. "Ницца, будучи метрополией, может самостоятельно договориться о поставках вакцины", - пояснил мэр. В интервью ведущий поинтересовался у Эстрози, как тот собирается выполнить свой план по закупке вакцины, если все же не получит на него разрешения. Однако мэр подчеркнул: Ницца - международный центр с множеством связей, и раз он смог самостоятельно, без согласования с Парижем снабдить жителей города защитными масками прошлой весной, значит с вакциной все тоже получится. "Я добиваюсь большей децентрализации, чтобы иметь полномочия, которые позволят нам быть более эффективными", - заявил Эстрози.

Однако французские власти, похоже, не готовы приобрести российский Спутник. "В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения", - неуклюже пытался оправдать бездействие официального Парижа министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Заявление выглядит, мягко говоря, спорным на фоне принятых Венгрией и Словакией решений использовать российскую вакцину, не дожидаясь ее одобрения со стороны европейского регулятора. Италия договорилась о производстве Спутника на фармацевтическом заводе ReiThera под Римом. Но команда президента Макрона продолжает играть в "русскую рулетку" со здоровьем французов, чтобы не получить упрек в нарушении европейской солидарности.