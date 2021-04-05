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05.04.2021 16:19
Рубрика: В мире

Глава минздрава Германии допустил привилегии для привившихся от COVID-19

Текст: Екатерина Забродина

В истории с карантином в Германии наметился новый поворот. Глава немецкого минздрава Йенс Шпан дал понять, что в обозримом будущем граждане ФРГ, привившиеся от коронавируса, будут освобождены от ограничений, которые пока распространяются на всех жителей страны. О планах правительства он рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.

Фото: AP Photo / Matthias Schrader
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Немцам надо готовиться к тому, что до конца пандемии походы в магазины и парикмахерские будут сопровождаться обязательным предъявлением свежей справки об отрицательном ПЦР-тесте. Однако тем, кто сделал прививку от ковида, не придется всякий раз делать новые тесты. Достаточно носить с собой сертификаты вакцинации. "Полностью привитые граждане будут приравнены к сдавшим отрицательный тест", - пояснил министр. Он опирается на последние выкладки Института Коха. Из них следует, что "риск передачи коронавируса людьми, получившими обе дозы вакцины, на 15-й день ниже, чем у бессимптомных носителей при наличии отрицательного экспресс-теста на антиген".

Как писала "РГ", ранее сенат Берлина в качестве эксперимента одобрил походы по магазинам по экспресс-тестам. Однако жители немецкой столицы восприняли инициативу в штыки. Многие пользователи соцсетей признавали, что не собираются тратить лишнее время и деньги на тестирование ради шопинга, который вполне возможен онлайн без дополнительных хлопот. Тем самым мэрия оказала розничным торговцам медвежью услугу, считают наблюдатели.

Власти Августусбурга в земле Саксония разрешили посещение ресторанов и проживание в гостиницах по справкам об отсутствии COVID-19, сообщает Euronews. Точнее, участники эксперимента должны зарегистрироваться и получить индивидуальный штрих-код. Не исключено, что эта модель распространится на всю Германию.

Фото: REUTERS
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Как пишет Spiegel online, среди немецких регионов царят разброд и шатания. Одни земли с осторожностью ослабляют карантинные меры, другие, напротив, пускают в ход "экстренный тормоз", как призывала канцлер Меркель. Среди последних - Бавария. В тех ее городах или округах, где семидневный коэффициент заражений на 100 тысяч жителей переходит отметку 100, вводится комендантский час с 10 вечера до 5 утра.

Одна семья может встретиться максимум с одним знакомым или родственником, с которым не живет под одной крышей. Открыты только супермаркеты, аптеки и автозаправки, а также книжные, хозяйственные, цветочные и обувные магазины (эту привилегию они вытребовали через суд). Рестораны и кафе по-прежнему работают только навынос. Однодневные туристические ночевки в Баварии запрещены. При коэффициенте заболеваемости от 35 до 100 возможны встречи в пределах уже пяти человек. Дальнейшие послабления предусмотрены лишь при условии, что показатель опустится ниже 35-ти.

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