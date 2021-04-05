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Рубрика: В мире

Харви Вайнштейн обжаловал приговор и требует нового разбирательства

Текст: Алексей Чуриков

Адвокаты кинопродюсера Харви Вайнштейна подали апелляцию в суд на приговор за изнасилование и иные сексуальные преступления. 69-летний Вайнштейн был осужден на 23 года тюрьмы в феврале 2020 года после судебного разбирательства в Верховном суде Манхэттена.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Защитники кинопродюсера в апелляции изложили семь оснований для отмены обвинительного приговора продюсеру таких известных фильмов, как "Криминальное чтиво", "Влюбленный Шекспир" и "Банды Нью-Йорка". Адвокаты считают, что Вайнштейну было отказано в праве на судебное разбирательство беспристрастным жюри.

В документе также утверждается, что ему было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство, потому что присяжным было разрешено заслушивать заявления о серьезных сексуальных проступках с его стороны, которые не являлись предметом конкретных обвинений, а экспертам защиты было запрещено давать показания по определенным вопросам.

"Мы подали 166-страничную записку, в которой описывается несколько серьезных ошибок, допущенных в ходе судебного разбирательства. Мы уверены, что Апелляционная палата сочтет эти проблемы достаточно серьезными, чтобы потребовать отмены приговора", - заявил адвокат Вайнштейна Барри Каминс в комментарии для телеканала CNBC.

Другой адвокат продюсера, Артур Аидала, заявил о том, что защита считает приговор слишком суровым. "После того, как прошел год и эмоции улеглись, стенограмма дела подтверждает то, во что мы всегда верили: что г-н Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства. Мы будем утверждать, что судья первой инстанции проигнорировал общепринятые и основополагающие принципы законодательства Нью-Йорка и нарушил конституционные права г-на Вайнштейна. Мы абсолютно уверены, что Апелляционная палата исправит эти ошибки и вернет дело другому судье", - сказала Айдала.

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