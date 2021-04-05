Илон Маск рекомендовал "Роскосмосу" создавать многоразовые ракеты

Основатель компании SpaceX Илон Маск дал рекомендацию "Роскосмосу" создавать ракеты многоразового использования. Так он отреагировал на проект российской ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью​​​.

"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Проектирование "Амура-СПГ" должно закончиться в сентябре. Это будет ракета с многоразовой первой ступенью и использующая метан в роли компонента топлива. Старт испытаний новой ракеты запланирован на 2026 год.