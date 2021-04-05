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Рубрика: Экономика

Инвесторы смогут получать доход по ИИС напрямую на счет в банке

Текст: Игорь Зубков

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в письме брокерам и депозитариям рекомендовал давать клиентам право выбора счета, на который те хотели бы получать доходы по ценным бумагам - на брокерский счет или напрямую на банковский. Такое право у инвесторов есть по закону о рынке ценных бумаг.

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Обычно депозитарии в одностороннем порядке включают в договор пункт о том, что доходы по ценным бумагам зачисляются на специальный брокерский счет при инвестировании средств через брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) на брокерском обслуживании, отмечает Банк России. Таким образом, чтобы получить купоны и дивиденды на банковский счет, клиенту нужно либо вывести средства с брокерского счета, заплатив комиссию, либо закрыть ИИС. В последнем случае клиент должен вернуть налоговый вычет, полученный по счету, если ИИС закрыт до истечения трех лет с момента открытия.

Экономика Финансы Инвестиции

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