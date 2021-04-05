Кабмин продлил до 2030 года госпрограмму развития промышленности

Правительство уточнило целевые показатели государственной программы развития промышленности. "Срок ее действия продлен до 2030 года, с тем чтобы она в полной мере работала на достижение национальных целей развития", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Плановые значения отдельных показателей скорректировали с учетом динамики развития промышленности, а также для достижения поставленной цели - увеличения экспорта несырьевых товаров в размере не менее, чем на 70 процентов по сравнению с показателем прошлого года.

"Особый акцент в обновленной госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков, - рассказал Мишустин. - Будем наращивать объем введенных в эксплуатацию производственных площадей со всей необходимой инфраструктурой". Если раньше ключевые показатели были ориентированы на рост количества технопарков, теперь это будет объем внебюджетных инвестиций и выпуск промышленной продукции.

"Благодаря расширению горизонта стратегического планирования на ближайшие десять лет промышленные предприятия смогут более эффективно выстраивать свою деятельность, - уверен премьер-министр. - Появится больше возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости. Мы рассчитываем, что это будет способствовать созданию новых высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности промышленных товаров и росту их экспорта". Регионы же получат шанс для формирования новых точек роста экономики, а людям, по словам главы правительства, будет легче выбрать достойную работу, повысится уровень их жизни.