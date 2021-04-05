Кабмин уточняет правила для подрядчиков капремонта домов

Правительство решило уточнить процедуры привлечения подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Средства на эти цели люди отчисляют немалые, и они должны понимать, кто и как будет проводить ремонт за их деньги, - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями. - Поэтому и порядок отбора подрядных организаций должен быть прозрачным, чтобы обеспечивать привлечение добросовестных компаний, имеющих необходимый опыт и квалифицированный персонал".

Например, для подрядчика, ремонтирующего лифты, вводится требование, чтобы сотрудники ответственные за монтаж и пусконаладочные работы имели квалификации в соответствии с профессиональными стандартами.

"В то же время мы пошли навстречу бизнесу и сокращаем срок проведения электронного аукциона для подачи заявок с 20 до 7 дней по ряду объектов", - сказал Мишутин. Он сослался на опыт регионов, который показывает, что такого срока вполне достаточно для проведения процедур предварительного отбора подрядчиков.

"Необходимо, чтобы все эти услуги и работы выполнялись качественно и в срок", - заявил премьер.