Во вторник в Санкт-Петербурге пройдет третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между местным СКА и московским ЦСКА.

После первых двух встреч, состоявшихся в столице, общий счет в пользу москвичей - 2:0. Но больше внимания на себя обращает даже не это, а тот факт, что за два матча команда Игоря Никитина ни разу не позволила сопернику поразить свои ворота. В первой игре ЦСКА был сильнее со счетом 3:0, во второй - 2:0.

Напомним, в предыдущей серии с ярославским "Локомотивом" ЦСКА выиграл седьмую встречу 2:0. Таким образом, москвичи одержали уже три сухих победы подряд. И вот еще интересный момент: для доминирования ЦСКА даже не нужно переигрывать питерских одноклубников в силовой игре. Во втором матче протокол зафиксировал всего два силовых приема в исполнении москвичей, тогда как питерцы произвели таковых 13. Но выиграть подопечным Валерия Брагина это не помогло.

Впрочем, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр, экс-игрок ЦСКА Андрей Николишин в интервью "Российской газете" призвал не делать далекоидущих выводов по итогам двух первых встреч, а также рассказал, в чем нужно прибавить питерским армейцам, чтобы переломить ход серии.

Какие основные выводы можно сделать из первых двух матчей в армейском дерби?

Андрей Николишин: Рано еще выводы делать, всего два матча сыграли. Вся борьба впереди. А основной момент в том заключается, что ЦСКА не дал СКА забить. Игрокам СКА без того, чтобы лезть на ворота, завоевывать "пятак", очень сложно будет на что-то рассчитывать. Им нужно перестраиваться.

ЦСКА показал себя ну просто неуязвимым. А вы хоть какие-то намеки на слабые места у москвичей увидели?

Андрей Николишин: Да конечно. Слабые места есть у всех. Нужно их находить, распознавать их и по ним бить.

Подскажете парочку?

Андрей Николишин: Я вам сейчас все расскажу, а СКА побежит и все это сделает? У них есть тренерский штаб, аналитический отдел. Пускай сами этим занимаются.

Чего все-таки не хватает СКА, чтобы цепляться за серию, как это делал ярославский "Локомотив"?

Андрей Николишин: Я уже сказал: питерцы проиграли весь "пятак". Они все по периметру катаются, а вовнутрь никто не идет. Это основная причина. Ну и слабая реализация: не используют те моменты, которые создают.

Защитник СКА Динар Хафизуллин сказал, что его команде пока просто не везет...

Андрей Николишин: Знаете, у нас же говорят: везет тому, кто везет. Если ты не везешь, то и фарта тебе не будет.

Тем не менее во втором матче Питер прибавил, согласны?

Андрей Николишин: У них начало поактивней было. Постарались состав перетряхнуть. Понятно, что тренеры у них работают, хотят что-то предпринять. Но пока все это не приносит плодов.

У всех полуфиналистов этого Кубка Гагарина основные вратари - иностранные. Во втором матче ЦСКА - СКА у питерцев впервые в старте вышел Александр Самонов...

Андрей Николишин: Ну а что, хорошо же сыграл. Первый гол пропустил после рикошета. Второй был в пустые ворота. К нему какие могут быть вопросы, если команда не забивает?

Третий матч в армейской серии станет определяющим?

Андрей Николишин: Насчет определяющего, я бы не стал бросаться такими словами. Каждый матч по-своему важен и влияет на дальнейшую стратегию соперников. Каким он будет? Не думаю, что игра будет отличаться от первых двух. Кто первый забьет, тот и победит.

И пару слов о том, что на Востоке. Первый матч в паре "Ак Барс" - "Авангард" остался за омичами. Для многих это стало неожиданностью. А для вас?

Андрей Николишин: Здесь абсолютно равные команды. И стиль у них похожий, и подбор игроков сопоставимый. Поэтому в этой серии все будут решать исполнительское мастерство, реализация моментов и игра в неравных составах. Ну и игра вратарей.

Добавим, что второй матч в полуфинальной серии на Востоке состоялся вчера, а его результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

6 апреля, вторник, "Матч ТВ"

19.00 СКА - ЦСКА. Прямая трансляция