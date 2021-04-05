Как военные моряки Тихоокеанского флота обеспечивали полет Юрия Гагарина

"Товарищи! Завтра - боевая работа. Проверьте свою готовность. Помни, что четкой работой каждого матроса, старшины и офицера штурманской боевой части мы обеспечиваем безаварийный запуск в космос первого человека".

Фото: Из личного архива Анатолия Серкова.

Такой уникальный "боевой листок" перед особо важной работой прислал в народный проект "Мой Гагарин" Анатолий Серков из Ухты. В 1961-1965 годах он служил в должности машиниста-турбиниста флагманского корабля "Сибирь" Тихоокеанской гидрографической экспедиции - ТОГЭ-4 в звании матроса. Под таким названием работал отряд из четырех кораблей Тихоокеанского флота Минобороны, выполнявших особое задание.

Вот что рассказал Анатолий Серков:

- 5 января 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О создании плавучего измерительного комплекса для проведения испытаний изделий типа Р-7". В рекордно короткие сроки, за полгода переоборудовали сухогрузы и назвали "Сибирь" (флагман со штабом и адмиралом), "Сучан", "Сахалин" и "Чукотка", оснастив их аппаратурой слежения, снятой с наземных пунктов. Своим ходом Севморпутем корабли добрались на базу Петропавловск-Камчатский. Первая боевая работа произошла 21-22 октября 1959 года.

20 января 1960 года корабли под командованием будущего контр-адмирала, а тогда капитана первого ранга Юрия Ивановича Максюты, участвовали в первом испытании знаменитой Р-7 - королевской "семерки" на предельную дальность в акватории Тихого океана возле Гавайских островов. А 12 апреля 1961 года там же обеспечивали полет Гагарина. Потом работали со всеми космонавтами из первого отряда.

Командир ТОГЭ-4 контр-адмирал Юрий Иванович Максюта. Фото: Из личного архива Анатолия Серкова.

Ту историческую записку - "боевой листок" написал наш флагманский штурман Владимир Константинович Гаранин, с которым мы вместе служили. Сейчас ему 91 год. По-прежнему дружим и общаемся. Езжу к нему из Ухты в Питер.

На наших кораблях впервые в СССР были вертолеты: для отслеживания с воздуха, с близкого расстояния приводнение головной части ракеты в расчетное место. На гипотенузу треугольника, обозначенную кораблями. Военные моряки раньше никогда не находились столь долго, по три-четыре, а то и пять месяцев в океане. Работы было много по испытаниям. Ели сухую картошку с луком, муку, в которой завелись жучки и которую мы просеивали на Юте на глазах у американцев.

Нас плотно опекали корабли США с воздуха, с моря, из-под воды. Так плотно, что рукой можно подать до корабля - есть фото и видео, как их, так и наше. Служили по форме одежды: трусы, берет, деревянные колодки. Причем все - от адмирала до матроса.

Фото: Из личного архива Анатолия Серкова

По предложению Главного конструктора Сергея Королева был создан и гражданский флот - Службы космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР В некоторых задачах, например контроля параметров полета космических аппаратов ТОГЭ-4 и суда СКИ ОМЭР могли дублировать друг-друга. Но испытаниями новых вариантов всех межконтинентальных баллистических ракет занимались только военные моряки. Они внесли большой вклад в развитие нашей пилотируемой космонавтики.