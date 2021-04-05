В МИД Украины высказались против денонсации Харьковских соглашений

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев выступает против денонсации Харьковских соглашений с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины", - заявил Николенко.

Он отметил, что сохранение этого соглашения дает Киеву "дополнительные аргументы" на случай рассмотрения исков к России со стороны Украины, которые могут быть рассмотрены международными судами.

Николенко также добавил, что по этим соглашениям Москва несет перед Киевом финансовые обязательства за размещение Черноморского флота в Крыму. Соответственно, в понимании МИД Украины, "игнорирование взаимных расчетов создает основание для подачи долговых исков". "Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - заключил пресс-секретарь украинского МИД.