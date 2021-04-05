В Болгарии найден крупный клад времен вторжения готов

В Болгарии археологи впервые представили широкой публике богатый клад серебряных монет, датированный периодом вторжения готов в Римскую империю.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, крупный клад на обозрение выставил Национальный институт и музей археологии. Он является одним из множества экспонатов национальной выставки археологических открытий, сделанных в минувшем году.

Клад состоял примерно из 600 серебряных монет - динариев. Он был обнаружен археологами рядом в сгоревшем здании в древнем городе Филиппополе, современном городе Пловдиве в южной Болгарии. Примечательно, что рядом с кладом находился частично сохранившийся человеческий скелет.

Монеты были отчеканены в период с I по III века нашей эры. Сообщается, что богатая коллекция динариев включает в себя монеты, отчеканенные всеми императорами того периода времени, начиная от императора Антонина Пия (годы правления 138-161 гг.) и заканчивая императором Филиппом I Арабом (годы правления 244-249 гг.) и его сыном и соправителем Филиппом II.

Археологи считают, что клад, скорее всего, был спрятан во время первого масштабного нашествия варваров на Римскую империю. Речь идет о нашествии готов в 250-251 годах нашей эры. При раскопках в Филиппополе археологи ранее обнаружили многочисленные свидетельства сожжения города готами в 251 году нашей эры. Кстати, именно то вторжение привело к первым в истории фактам гибели римских императоров в бою.

Известно, что в 250 году нашей эры около 70 тысяч готов во главе с готским вождем Книвой вторглись в Римскую империю, перейдя Дунай в местечке Новаэ. Они были остановлены войсками императора Траяна Деция в Никополе-ад-Иструме. Однако назад готы не ушли. Они совершили ряд набегов на разные римские города и дошли в итоге до южного Филиппополя, который разграбили и сожгли.

Далее, при отступлении на север из Фракии в Мезию, готы были встречены войсками императора Траяна Деция и его сына Геренния Этруска недалеко от города Абритус - в то время главного римского города в данном регионе. Он располагался близ современного города Разграда в северо-восточной Болгарии.

Кстати, поле той битвы болгарские археологи обнаружили в 2016 году. Одно из величайших сражений позднего античного периода состоялось недалеко от современного городка Дряновец. Произошло это в июле 251 года нашей эры. Готы разгромили римские войска и убили в бою даже не одного, а сразу двух римских императоров: Траяна Деция и его сына Геренния Этруска.

Считается, что готы в той битве имели огромное численное превосходство над римлянами по количеству воинов. Поэтому Траян Деций выбрал для сражения место, которое могло дать тактическое преимущество римским легионам. Однако готы сумели победить. Вероятно, зажиточный человек того времени и спрятал клад, за которым не смог вернуться. Возможно, он погиб при разграблении Филиппополя.

"Клад римских серебряных монет рассказывает интересную историю о судьбе сегодняшнего Пловдива и о местном жителе, который в спешке спрятал около 600 серебряных монет в кошельке во время нападения и сожжения своего дома, - говорит археолог Камен Бояджиев. - Эта находка согласуется с историческими данными о сожжении города готами в течение данного периода времени".

Добавим, что клад был найден в большом доме, который располагался к югу от храма. К слову, археологи раскопали участок площадью 200 квадратных метров и обнаружили на нем руины построек римского, позднего античного и средневекового периодов. Самое древнее здание на участке было построено в конце II века, оно было двухэтажным.

Исследователи уже частично раскопали его и установили, что внутренние помещения в этом здании неоднократно перестраивались, чтобы поднять уровень пола и очага.

Как минимум одна из комнат была украшена яркими фресками. В ней археологи обнаружили фрагменты колесницы и бронзовый бюст античного бога Диониса, который, вероятно, служил украшением колесницы. Это здание рухнуло в результате пожара в середине III века нашей эры во время захвата города готами.