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05.04.2021 11:50
Рубрика: Власть

Косачев: Русский язык - достояние человечества, им могут гордиться все

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Пресс-секретарь президента Украины озвучила революционную мысль: "Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык".

Судя по занимаемой позиции, госпожа Мендель не лепит отсебятину. Хотя до сих пор украинская официальная пропаганда до такого не доходила. До сих пор местные националисты отличились (среди много прочего) двумя наиболее мерзкими выходками. Первая - присвоение себе, украинцам, общенациональной, общесоветской трагедии массового голода начала 1930-годов (как известно, не обнаружен ни один документ, подтверждающий концепцию "голодомор-геноцид" на Украине, или хотя бы намек на этнические мотивы случившегося). Вторая - присвоение себе, украинцам, подвига красноармейцев по освобождению Освенцима ("это ведь были войска 1-го Украинского фронта!").

Русскоязычные остаются самой большой иностранной группой в Финляндии

Но до такого не доходили, нет. Вот до чего дошли, так это до того, что к началу текущего учебного года на Украине не осталось ни одной школы с русским языком обучения (для справки: в 1991 году в Украинской ССР действовали около 22 тысяч школ, и половина из них были школами с русским языком обучения; были также смешанные школы, где обучение велось на нескольких языках - украинском и русском; украинском, венгерском и молдавском. Еще раньше из гособорота были выведены все без исключения детсадики с русским языком). А с января этого года вступила в силу самая жесткая норма языкового закона 2019 года, завершающая переход на украинский всей сферы обслуживания: магазины, рестораны, банки, вокзалы, заправки, больницы, библиотеки обязаны обслуживать потребителей исключительно на украинском, на украинском же должны быть сайты, ценники, инструкции, маркировки, билеты и меню. На обслуживание на русском теперь можно жаловаться, предусмотрены штрафы.

В случае с "голодомором" украинцы присваивают себе монополию на страдание. В случае с Освенцимом - монополию на подвиг. В случае с русским языком - монополию на украинский язык как единственный на Украине. Разделяй и властвуй - это, оказывается, и про язык тоже.

А русский язык, госпожа Мендель, разумеется, демонополизирован. В том смысле, что он является одним из основных мировых языков, официальным языком ООН и вторым по частоте использования языком в интернете. Языком, на котором написаны многие и многие шедевры литературной классики и современности, вне зависимости от национальности, происхождения и места жительства творцов. Достоянием человечества, которым могут по праву гордиться все, кто владеет великим и могучим либо хотя бы адекватен в восприятии его роли в истории человечества, без деления на национальные квартиры.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook

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