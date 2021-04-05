Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.04.2021,  
14:08
Текст:  Алексей Моисеев

Легендарные ЗиС-3 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме

Советские 76-мм пушки ЗиС-3 во Вьетнаме приспособили для обороны побережья. Эти орудия, успешно воевавшие в годы Великой Отечественной войны, а также использовавшиеся во многих локальных конфликтах, продолжают свою службу в подразделениях Народной армии.

В обнародованном в социальных сетях репортаже можно увидеть, как бойцы выкатывают "тройку" из укрытия, которое представляет собой защищенное бетонное сооружение.

Фото: Денис Пушилин / youtube.com
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР

Все операции расчет из семи человек выполняет вручную в течение короткого времени. С открытой площадки, где развернута пушка, открывается хороший вид на участок моря. В результате имеется возможность уничтожать приближающиеся к берегу корабли, суда, катера, а также плавающие танки и бронетранспортеры.

Известно, что бронебойные снаряды таких артсистем могут бить на расстояние до 4000 метров, а осколочно-фугасные более чем на 13000 метров. При этом скорострельность доходит до 25 выстрелов в минуту.

Также военные этого государства для подобных целей используют знаменитые машины Второй мировой - Т-34-85. Учения с использованием таких танков также демонстрировало местное телевидение.

Разумеется, военно-морские силы Вьетнама имеют и современную противокорабельную ракетную технику. Так, недавно сообщалось, что в стране началось производство собственной версии российской Х-35. Главной же ударной мощью считаются дивизионы, оснащенные мощными подвижными дальнобойными комплексами "Бастион-П".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Северная верфь
Транспорт "Всеволод Бобров" испытали буксировкой другого судна 12:01
Работу СВЧ-пушки РВСН показали на видео 04.04.2021
Подрыв невидимого минного поля показали на видео 02.04.2021
артиллерия
Фото: V. Kuzmin/wikipedia.org
"Красуха" ослепила над Черным морем ударные дроны условного противника 09:56
Устаревшую буксируемую артиллерию предложили автоматизировать 31.03.2021
Завершились испытания новой корабельной артустановки А-192М 23.03.2021
Вьетнам
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Атомный носитель "Посейдонов" завершит испытания летом 09:41
Линкор ВМС США обстреливал побережье Вьетнама гигантскими снарядами 17.03.2021
Секретный трофей: TOW захватили через 4 месяца после отправки во Вьетнам 12.03.2021