Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния

Усиление информационного противостояния прогнозирует белорусский президент. Более того, подчеркнул Александр Лукашенко, принимая в понедельник решения по назначению нового министра информации и заместителя главы администрации президента, "идет информационная война".

"Уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что в связи с этим тщательно происходит подбор людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам: "Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного".

Характеризуя Владимира Перцова, который назначен министром информации, президент отметил, что наблюдает за ним лично и хорошо знает. "Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии", - заявил Лукашенко. Что же касается министерской должности, президент полагает, что "это немножко подальше от этого кипящего котла". Более того, там есть хорошая практическая составляющая - подчиненные субъекты хозяйствования.

Говоря о назначении Игоря Луцкого на пост заместителя главы администрации президента, Лукашенко отметил, что это "человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный. Тут у меня сомнения нет".