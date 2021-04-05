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05.04.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Медизделия будут регистрировать по стандартам ЕАЭС

Текст: Елена Манукиян

С 2022 года Евразийский экономический союз вводит единые правила регистрации медизделий, национальные стандарты действуют до 31 декабря 2021 года. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии в понедельник, 5 апреля.

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Оно связано с формированием общего рынка лекарств и медицинских изделий на территории Союза.

В связи с этим до конца 2026 года рекомендована перерегистрация по новым правилам медизделий с бессрочным национальным удостоверением. Остальные смогут выпускаться до истечения срока регистрации, но только на территории своего государства.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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