Медизделия будут регистрировать по стандартам ЕАЭС

С 2022 года Евразийский экономический союз вводит единые правила регистрации медизделий, национальные стандарты действуют до 31 декабря 2021 года. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии в понедельник, 5 апреля.

Оно связано с формированием общего рынка лекарств и медицинских изделий на территории Союза.

В связи с этим до конца 2026 года рекомендована перерегистрация по новым правилам медизделий с бессрочным национальным удостоверением. Остальные смогут выпускаться до истечения срока регистрации, но только на территории своего государства.