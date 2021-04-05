МИД РФ: Давление США не остановит "Северный поток - 2"

"Строительство газопровода "Северный поток 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям", - заявил Панкин агентству.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что попытки администрации Белого дома остановить проект, в том числе через механизм санкций, не приведут к успеху.

"Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции, не остановят строительство "Северного потока 2", - заявил дипломат.

Кроме того, Александр Панкин отметил, что односторонние ограничительные меры со стороны США вызывают отрицательную реакцию не только в Москве, но и в европейских столицах. "В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?" - заключил замглавы МИД РФ.