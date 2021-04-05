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05.04.2021 11:04
Рубрика: Власть

МИД РФ: Давление США не остановит "Северный поток - 2"

Текст: Алексей Чуриков
Соединенные Штаты наращивают давление на проект газопровода "Северный поток - 2" из-за того, что он близится к завершению. Об этом в интервью для РИА Новости заявил заместитель министра МИД РФ Александр Панкин.

"Строительство газопровода "Северный поток 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям", - заявил Панкин агентству.

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В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что попытки администрации Белого дома остановить проект, в том числе через механизм санкций, не приведут к успеху.

"Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции, не остановят строительство "Северного потока 2", - заявил дипломат.

Кроме того, Александр Панкин отметил, что односторонние ограничительные меры со стороны США вызывают отрицательную реакцию не только в Москве, но и в европейских столицах. "В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?" - заключил замглавы МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2" Россия и США

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