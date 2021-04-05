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Рубрика: Власть

МИД РФ: Планы США и Британии по развертыванию РСМД не останутся без ответа

Текст: Алексей Чуриков
Планы США и Великобритании по развертыванию РСМД не останутся без внимания и возможного применения соответствующих военно-технических мер со стороны России. Об этом говорится в опубликованном сегодня комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"В последние несколько недель стали все чаще звучать заявления представителей Пентагона о практических шагах по реализации планов по скорейшему созданию и развертыванию в различных регионах мира наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ранее запрещенных по разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД. Как известно, в США осуществляется разработка широкого спектра таких средств, включая гиперзвуковые ракетные комплексы. При этом сообщается об успешном продвижении соответствующих НИОКР и испытательной деятельности", - отмечает Мария Захарова.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В российском МИД также напомнили, что помимо этого, под задачи развертывания и возможного применения таких вооружений американские военные формируют специальные оперативные группы. "Две из которых, судя по всему, предусматривается разместить в АТР и одну в Европе. При этом определено, что на европейской земле основной задачей станет поражение систем ПВО "и пробитие брешей в обороне противника" в условиях конфликта с Россией", - подчеркивается в комментарии.

Подобные действия в МИД РФ характеризуют как "откровенно враждебные" и дестабилизирующие, обращая внимание, что на этом направлении к США подключились и военные Великобритании.

Захарова отметила, что британцы уже объявили о намерении модернизировать имеющиеся у них 44 комплекса РСЗО М270 производства США с возможностью применения "ракет высокоточного удара" PrSM, разрабатываемых американцами. По мнению британских Сухопутных войск, эта система позволит наносить ракетные удары так сказать "на глубину", "для нейтрализации систем ПВО противника", добавила дипломат.

На Смоленской площади также обращают внимание на то, что у англосакских военачальников наблюдается определенная "зацикленность на задаче поражения сугубо оборонительных средств, обеспечивающих безопасность Российской Федерации в случае угрозы военного нападения".

"Явным и преднамеренным введением в заблуждение являются приводимые британскими военными данные о дальности PrSM, которая якобы ограничивается 499 км. И это на фоне многочисленных высказываний разработчиков данной ракеты и представителей Пентагона о планах придать ей способность поражать цели на дистанциях до 800 км. Особенно циничными британские оценки выглядят после того, как две недели назад пентагоновский куратор проекта PrSM генерал Дж. Рафферти заявил о намерении испытать прототип ракеты на максимальную дальность, чтобы удостовериться, "насколько именно она превысит 500 км", - отмечается в комментарии.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что реализация подобных военных программ странами Запада набирает обороты, что ведёт к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы "пост-ДРСМД" и предотвращения серьёзнейшего обострения в ракетной сфере.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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"Все это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой Администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности", - отметила Захарова. Она добавила, что страны Запада оставляют без конструктивной реакции российские инициативы по урегулированию накопившихся у сторон озабоченностей.

"Будем и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и АТР, в т. ч. с учетом объявленных Великобританией намерений. Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы", - заключила Мария Захарова.

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