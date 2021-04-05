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05.04.2021 13:38
Рубрика: Экономика

Минфин уточнил правила предоставления кредитов бюджетам регионов

Текст: Роман Маркелов
Регионы смогут брать новые кредиты от федерального бюджета на пополнение остатков только после того, как вернут бюджетные кредиты, дополнительно предоставленные федеральным центром для погашения кредитов на пополнение остатков 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минфина. Изменения закреплены в постановлении правительства и направлены на недопущение закредитованности российских регионов.

Кредиты для погашения предоставлялись как мера поддержки на семь месяцев: до 1 июля 2021 года. Если до этого срока вернуть их все же не получится, бюджетные кредиты 2021 года будут предоставляться с условием, что полученные средства регионы направят на погашение кредитов, выданных в конце 2020 года, уточняет Минфин.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Временно (до конца 2021 года) будет приостановлено правило предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков в части предельной величины государственного внутреннего долга. "Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее восстановления", - рассчитывают в Минфине.

В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году, напоминают в министерстве. Так, в федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. При необходимости оперативно будет рассмотрен и вопрос о дополнительной финансовой помощи субъектам Федерации. Также распределены практически все целевые межбюджетные трансферты, а также заключены соглашения на 1,4 трлн рублей по всем субсидиям и другим межбюджетным трансфертам.

Свободные остатки на счетах регионов сократились за 2020 год на 27% (552 млрд рублей). Тем не менее по итогам года они составили 1,5 трлн рублей. За счет свободных остатков было профинансировано 40% дефицита бюджетов, а за счет бюджетных кредитов - 31%.

Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Минфин

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