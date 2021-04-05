Минфин уточнил правила предоставления кредитов бюджетам регионов

Кредиты для погашения предоставлялись как мера поддержки на семь месяцев: до 1 июля 2021 года. Если до этого срока вернуть их все же не получится, бюджетные кредиты 2021 года будут предоставляться с условием, что полученные средства регионы направят на погашение кредитов, выданных в конце 2020 года, уточняет Минфин.

Временно (до конца 2021 года) будет приостановлено правило предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков в части предельной величины государственного внутреннего долга. "Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее восстановления", - рассчитывают в Минфине.

В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году, напоминают в министерстве. Так, в федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. При необходимости оперативно будет рассмотрен и вопрос о дополнительной финансовой помощи субъектам Федерации. Также распределены практически все целевые межбюджетные трансферты, а также заключены соглашения на 1,4 трлн рублей по всем субсидиям и другим межбюджетным трансфертам.

Свободные остатки на счетах регионов сократились за 2020 год на 27% (552 млрд рублей). Тем не менее по итогам года они составили 1,5 трлн рублей. За счет свободных остатков было профинансировано 40% дефицита бюджетов, а за счет бюджетных кредитов - 31%.