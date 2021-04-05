Минфин увеличит покупки иностранной валюты в резервы

Минфин с 7 апреля по 7 мая закупит в резервы иностранной валюты по бюджетному правилу почти на 185,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Таким образом, Минфин увеличит покупки валюты по сравнению с мартом на несколько десятков миллиардов рублей.

Ежедневный объем покупок иностранной валюты Минфином с 7 апреля по 7 мая составит 8,4 млрд рублей. С 5 марта по 6 апреля министерство анонсировало покупки на 148,1 млрд рублей, а с 5 февраля по 4 марта они составили всего 45,6 млрд рублей.

Наращивание покупок валюты в резервы в апреле связано с ростом цены нефти. Как ранее сообщал Минфин, средняя цена на нефть российской марки Urals в марте 2021 года сложилась на уровне 63,62 доллара за баррель. Тот же показатель по итогам февраля составлял, по расчетам министерства, 60,78 доллара за баррель.

Минфин приобретает иностранную валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля Urals находится выше цены отсечения (в 2021 году - 43,3 доллара, именно исходя из этой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было почти весь 2020 год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

Операции по покупке иностранной валюты на открытом рынке для Минфина проводит Банк России.