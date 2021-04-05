Мировых судей будут назначать на должность бессрочно

Глава государства подписал закон о бессрочных полномочиях мировых судей. Получать пожизненный контракт мировые судьи будут при повторном назначении на должность. В первый раз срок назначения будет составлять три года.

Как сообщил недавно председатель Совета судей России Виктор Момотов, в России сейчас действуют 7670 мировых судей, что составляет около 23,5 процента от общего количества судей, при этом нагрузка на них крайне высокая.

Несмотря на то, что мировые судьи входят в систему судов общей юрисдикции, по статусу они являются судьями субъектов РФ. Назначают их местные власти.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в свое время пояснил, что необходимость продления полномочий может стать одним из рычагов влияния на судью. А мировым судьям до того регулярно приходилось проходить процедуру переназначения. Поэтому в закон внесены изменения: повторное назначение мирового судьи уже ограничивается не сроком полномочий, а предельным возрастом пребывания в должности, который, как и для федеральных судей, составляет по общему правилу 70 лет.