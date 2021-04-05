Правительство решило уточнить процедуры привлечения подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. "Необходимо, чтобы все эти услуги и работы выполнялись качественно и в срок", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства на эти цели люди отчисляют немалые, и они должны понимать, кто и как будет проводить ремонт за их деньги, - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. - Поэтому и порядок отбора подрядных организаций должен быть прозрачным, чтобы обеспечивать привлечение добросовестных компаний, имеющих необходимый опыт и квалифицированный персонал". Например, для подрядчика, ремонтирующего лифты, вводится требование, чтобы сотрудники, ответственные за монтаж и пусконаладочные работы, имели квалификацию в соответствии с профессиональными стандартами.

Кабинет министров одновременно пошел навстречу бизнесу и сокращает срок проведения электронного аукциона для подачи заявок по ряду объектов с 20 до 7 дней. Премьер сослался на опыт регионов, который показывает, что этого вполне достаточно для проведения процедур предварительного отбора подрядчиков.

Обновление получила государственная программа развития промышленности. Срок действия продлен до 2030 года, чтобы она в полной мере работала на достижение национальных целей развития. Плановые значения скорректировали с учетом динамики в промышленности, а также для достижения поставленной цели - увеличения экспорта несырьевых товаров в размере не менее чем на 70 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Особый акцент в обновленной госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков, - рассказал Мишустин. - Будем наращивать объем введенных в эксплуатацию производственных площадей со всей необходимой инфраструктурой". Если раньше ключевые показатели были ориентированы на рост количества технопарков, теперь это объем внебюджетных инвестиций и выпуск промышленной продукции.

Порядок отбора подрядных организаций должен быть прозрачным,чтобы обеспечивать привлечение добросовестных компаний

"Благодаря расширению горизонта стратегического планирования на ближайшие десять лет промышленные предприятия смогут более эффективно выстраивать свою деятельность, - уверен премьер-министр. - Появится больше возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости. Мы рассчитываем, что это будет способствовать созданию новых высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности промышленных товаров и росту их экспорта". Регионы же получат шанс для формирования новых точек роста экономики, а людям, по словам главы правительства, будет легче выбрать достойную работу, повысится уровень их жизни.

Михаил Мишустин также объявил о первых дополнительных мерах поддержки финансового положения регионов, подготовку которых правительству поручил президент. Субъектам Федерации нужно помочь с укреплением финансовой системы и привлечением инвестиций, в том числе и в инфраструктуру, а в конечном итоге - с формированием условий для успешного достижения национальных целей развития.

"Планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов, - заявил премьер. - Это позволит регионам в этом году не учитывать ограничения по государственному долгу и потенциально большему числу субъектов Российской Федерации поможет привлечь короткие бюджетные займы, появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов". Важно при этом, указал Мишустин, и дальше тщательно контролировать ситуацию с региональными финансами, чтобы стабильность бюджетной системы не ослабевала.