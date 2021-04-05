Мишустин объявил регионам смягчения по казначейским кредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил первые дополнительные меры поддержки финансового положения регионов, подготовку которых правительству поручил президент. По словам главы кабмина, нужно помочь субъектам Федерации укрепить финансовую систему и привлечь инвестиции, в том числе и в инфраструктуру, а в конечном итоге - сформировать условия для успешного достижения национальных целей развития.

"Одно оперативное решение мы можем предложить уже сейчас. Планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов, - заявил Мишустин. - Это позволит регионам в этом году не учитывать ограничения по государственному долгу и потенциально большему числу субъектов Российской Федерации поможет привлечь короткие бюджетные займы, появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов".

Важно при этом, указал Мишустин, и дальше тщательно контролировать ситуацию с региональными финансами, чтобы стабильность бюджетной системы не ослабевала.