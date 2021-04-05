Мишустин выделил миллиард рублей на развитие промышленности в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить один миллиард рублей на финансирование региональных программ развития промышленности.

Средства поступят 25 субъектам Федерации. Субсидии предназначены на инвестиционные проекты по модернизации производств. Их можно использовать для возмещения части затрат на приобретение нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам, оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Правила господдержки требуют, чтобы на предприятии создавались новые рабочие места, а также вложений в производство частных инвестиций.