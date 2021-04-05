МВД попросили проверить интервью Юрия Дудя

Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Лигу, речь идет о проверке на предмет пропаганды запрещенных веществ.

По словам директора Лиги Екатерины Мизулиной, крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Она подчеркнула тот факт, что большая доля подписчиков этих блогеров составляют дети и подростки.

Отметим, что о каком именно интервью идет речь, не сообщается.

Согласно федеральному закону "О наркотических средствах и психотропных веществах" пропаганда наркотических средств и распространение этих сведений через интернет запрещаются.