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05.04.2021 21:21
Рубрика: Общество

На интернет-площадках можно будет авторизоваться через портал госуслуг

Текст: Ирина Алпатова
В интернет-магазинах, порталах аренды и покупки недвижимости, сайтах по поиску работы и других агрегаторах товаров и услуг можно будет зарегистрироваться через портал госуслуг. Такое постановление правительства опубликовано сегодня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При регистрации на многих сайтах сейчас можно подтвердить личность через аккаунты соцсетей. Теперь рядом с логотипами Facebook, ВКонтакте и другими появится значок портала госуслуг. Персональные данные при этом передаваться не будут, уверяют в пресс-службе Минцифры. Пользователь сам определит для себя наиболее удобный способ идентификации. Согласно постановлению, использовать портал услуг можно будет и для идентификации пользователей в соцсетях.

Фото: gosuslugi.ru
Представлена бета-версия обновленного портала госуслуг

Для граждан это будет удобно тем, что все сведения, включая телефоны и адреса, будут храниться в государственной системе, а не на множестве сторонних площадок. Для владельцев площадок аккаунт пользователя, подтвержденный в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации, сопряжена с порталом госуслуг - прим. "РГ"), будет более безопасным, - такие объяснения давали ранее в Минцифры.

Авторизация через портал госуслуг позволит гражданам заключать сделки и подписывать договоры прямо в интернете. Речь идет о договорах купли-продажи товаров, услуг, автомобилей, аренды и покупки недвижимости, а также о трудовых договорах и других юридически значимых действиях. Цена каждого из заключаемых договоров не должна будет превышать 10 млн рублей.

"В случае с "Авто.ру" это поможет уменьшить количество мошенников и сделать процесс выбора и покупки автомобиля более прозрачным и предсказуемым", - считает Павел Алешин, гендиректор компании "Яндекс.Вертикали" (включает сервис "Авто.ру"). В будущем компания планирует настроить интеграцию с ЕСИА и для других своих сервисов объявлений.

В течение месяца после вступления постановления в силу Минцифры подготовит техническое решение по присоединению информационных систем владельцев интернет-ресурсов к ЕСИА, а в течение 3 месяцев обеспечит их интеграцию.

На первом этапе интеграции hh.ru (сайт агрегатора вакансий HeadHunter) с порталом госуслуг планируется проводить кросс-авторизацию пользователей на обеих площадках, рассказывает Виталий Терентьев, директор департамента специальных проектов HeadHunter. "В дальнейшем мы планируем реализовать для пользователей бесшовный кросс-платформенный функционал по поиску работы, настройке лент подходящих вакансий с использованием технологий "умного" поиска, а также доступ к электронной трудовой книжке и трудовым договорам, возможностью подать заявление на выплату пособий по безработице, а для работодателей - создать "единое окно" для работы с персоналом, от поиска сотрудников до кадрового учета", - делится Терентьев.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пока проект будет реализовываться в экспериментальном режиме до 1 июля 2022 г. В пилотировании проекта помимо Минцифры примут участие Минэкономразвития, МВД, Минпромторг, Минтранс, Минстрой, ФСБ и Росреестр.

"Мы также планируем развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках - считаем, что людям нужно дать возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например, прямо из соцсети или банковского мобильного приложения", - говорят в Минцифры.

Общество СМИ и соцсети Digital Интернет Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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