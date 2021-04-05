На YouTube разрешат монетизировать контент с нецензурной лексикой

Видеохостинг YouTube разрешит монетизировать контент с нецензурной лексикой. Об этом сообщается в измененных правилах использования сервиса.

"Теперь разрешается монетизация образовательного, документального или новостного контента, где содержится обсуждение вопросов с использованием ненормативной лексики", - говорится в заявлении компании.

Ранее YouTube блокировал и удалял подавляющее большинство видеороликов, которые нарушали правила соцсети. Сейчас же разрешается использование английской нецензурной лексики как в самих роликах, так и в обложках к ним.