Названы опасные приложения для Android

Эксперты компании Synosys раскрыли результаты исследования более чем 3000 популярных мобильных приложений для платформы Android. В 63 процентах из них были обнаружены уязвимости, влияющие на безопасность использования.

В исследовании приняли приложения из 18 категорий, ставшие наиболее скачиваемыми в первом квартале 2021 года. Среди них - программы для образования, бизнеса, здоровья и занятий спортом, игры, приложения для знакомств. По меньшей мере треть приложений в каждой категории содержала уже известные уязвимости безопасности.

"Из 3335 приложений 63 процента использовали компоненты с открытым исходным кодом, в котором содержалась как минимум одна уже известная уязвимость, - говорится в отчете. - Всего было выявлено более 3000 уникальных уязвимостей, и они были выявлены в более чем в 82 тысячах случаев".

Отмечается, что более 70 процентов обнаруженных уязвимостей были обнаружены более двух лет назад, но не были исправлены разработчиками приложений. Около половины уязвимостей были отнесены экспертами к группе высокого риска.