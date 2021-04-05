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Названы опасные приложения для Android

Текст:   Антон Благовещенский
05.04.2021,  
16:42
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Эксперты компании Synosys раскрыли результаты исследования более чем 3000 популярных мобильных приложений для платформы Android. В 63 процентах из них были обнаружены уязвимости, влияющие на безопасность использования.

В исследовании приняли приложения из 18 категорий, ставшие наиболее скачиваемыми в первом квартале 2021 года. Среди них - программы для образования, бизнеса, здоровья и занятий спортом, игры, приложения для знакомств. По меньшей мере треть приложений в каждой категории содержала уже известные уязвимости безопасности.

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"Из 3335 приложений 63 процента использовали компоненты с открытым исходным кодом, в котором содержалась как минимум одна уже известная уязвимость, - говорится в отчете. - Всего было выявлено более 3000 уникальных уязвимостей, и они были выявлены в более чем в 82 тысячах случаев".

Отмечается, что более 70 процентов обнаруженных уязвимостей были обнаружены более двух лет назад, но не были исправлены разработчиками приложений. Около половины уязвимостей были отнесены экспертами к группе высокого риска.

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