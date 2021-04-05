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05.04.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Какие стены лечат?

Новосибирский врач написал письмо в "РГ": лечить на развалинах трудно
Текст: Сергей Дорофеев (главный врач городской клинической поликлиники N1)
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8423)
Прошедший, можно сказать, пандемийный год отчетливо показал, что основой всего здравоохранения по-прежнему остается первичное звено: поликлиники, ФАПы, амбулатории. Это к врачам, что здесь работают, человек обращается в первую очередь. Да и статистика говорит, что в 80 процентах случаев лечение начинается и заканчивается здесь, на уровне этого звена здравоохранения. Но вот парадокс: за годы медицинских реформ именно первичное звено значительно разрушено. А работать и лечить на развалинах трудно. Как и шагать, рапортуя о проделанной работе.
В этой хрущевке на первом этаже располагается в Новосибирске одно из отделений поликлиники No16. Фото: Нина Рузанова В этой хрущевке на первом этаже располагается в Новосибирске одно из отделений поликлиники No16. Фото: Нина Рузанова
В этой хрущевке на первом этаже располагается в Новосибирске одно из отделений поликлиники No16. Фото: Нина Рузанова

Безусловно, в последнее время много делается для развития высокотехнологичной медицинской помощи. И это здорово! Но сегодня очевидна и необходимость модернизации первичного звена здравоохранения. В этом убеждают и личный опыт, и мнение коллег, с которыми общаюсь, будучи председателем Новосибирской областной ассоциации врачей, а также сопредседателем Новосибирского отделения Общероссийского народного фронта.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Меня, конечно, можно тут же срезать: не ломись в открытую дверь. С 1 января стартовала соответствующая программа. Она рассчитана на три года, и на нее выделяется в общей сложности больше полутриллиона рублей. Все так. Однако ожидания врачей и пациентов если и оправдываются, то, смею предположить, не в полной мере. И вот почему. Деньги программы должны в основном пойти на новое оборудование и расширение автопарка. Но, суммируя мнение коллег, считаю, что начинать нужно не с этого. В первую очередь стоило бы обратить внимание на строительство новых зданий медучреждений, иначе высокотехнологичное оборудование будет просто-напросто негде размещать.

Ну кому не известно, что до сих пор огромная часть детских поликлиник ютится на первых этажах "хрущевок", а то и в полуподвалах. А ведь по современным нормативам организация их работы должна быть особой, в том числе должны быть разные входы и выходы для больных и здоровых детей... К тому же в жилых домах запрещена работа кабинетов рентгена и флюорографии, не говоря уже об МРТ. Плюс соседи сверху могут затопить - тоже не редкость. Касается это и поликлиник для взрослых: их здания были построены, как правило, в уже далекое советское время. Такие помещения редко позволяют медучреждениям работать по современным СанПиНам, делают невозможным внедрение новых технологий. Например, основной корпус нашей поликлиники в центральном районе города-миллионника был построен больше 90 лет назад. Ни при каких обстоятельствах здесь нельзя разместить, скажем, компьютерный томограф - помещения технологически не приспособлены. Ко всему прочему здание является памятником архитектуры, что запрещает любую перестройку, даже кабель провести - проблема. Более того, только в главный корпус нашей поликлиники в день приходит около тысячи пациентов, хотя при его строительстве исходили из расчета дневной посещаемости в триста человек. За почти вековую историю здания в нем даже капитальный ремонт ни разу не проводился...

То есть мы обречены работать с пониманием, что у нас никогда не будет того или иного оборудования. А замена одной модели имеющейся аппаратуры на другую не сделает медпомощь доступнее. Ну как организовать работу так, чтобы человек зашел в нашу поликлинику и решил все свои вопросы? В нынешних условиях никак. Мы вынуждены направлять людей, зачастую с плохим самочувствием, за несколько кварталов на обследование, потом на процедуры - еще дальше.

По убеждению коллег, модернизация первичного звена в здравоохранении подразумевает, что наши поликлиники не просто должны стать чище, светлее, - мы должны перейти на другую ступень в плане доступности новых технологий. Разумеется, проблема изношенного оборудования есть и ее нужно решать. Но это вполне реально делать в рабочем порядке. А вот без новых зданий о настоящей модернизации первичного звена говорить не приходится.

Понятно, что объем средств ограничен, но если сделать эту работу системной, тогда придем к настоящей модернизации. И очень скоро. Нужны типовые проекты поликлиник, что значительно ускорило и облегчило бы задачу, но их нет, и даже их разработка, насколько я знаю, не велась.

Да, в рамках предложенной программы можно строить новые объекты, но только там, где численность населения не больше 50 тысяч человек. То есть в районах области можно построить ФАП, амбулаторию или даже новый корпус ЦРБ. И надо строить. Но это другая задача - по обеспечению доступности первичного звена здравоохранения и оснащения новым оборудованием. Это не модернизация в полном смысле слова. Ведь основные эпидемии проходят в густонаселенных мегаполисах, но о строительстве поликлиник в них речи даже не идет.

Есть и еще ряд вопросов. Например, нужно пересматривать систему финансирования медучреждений первичного звена. Принцип должен быть один: объем финансирования не должен зависеть от количества пролеченных больных. Прежде всего заработная плата врачам должна быть гарантирована государством - как сейчас гарантируется доход военным или полицейским. Врачу нужно платить не за то, что к нему идут больные, а наоборот, за то, что здоровых людей стало как можно больше. Ну не может, например, пожарный получать зарплату по сдельной системе, за каждый потушенный пожар? Это же абсурд.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Плюс помимо зарплат, расходных материалов, медицинского оборудования и прочего любое здание требует обслуживания. Оно потребляет ресурсы 24 часа в сутки. Какой-то поликлинике нужно больше тепла и света, какой-то меньше, а при распределении средств расчет идет по какому-то среднему нормативу.

Но и тут зарыт парадокс: все поставщики работают с поликлиниками на рыночных условиях - устанавливают цены на товар, закладывая свою прибыль, а вот по отношению к тарифам на медицинские услуги в системе ОМС даже законодательно нет требования, чтобы они были хотя бы рентабельными, то есть покрывали себестоимость затрат.

Понимаю, в системе здравоохранения у нас недостаточно средств. Собственно, их не хватает в любой стране. Но нужно об этом честно сказать. А самое лучшее - увеличить долю финансирования здравоохранения до 5-6 процентов ВВП, то есть хотя бы в полтора раза. Чтобы уровень социальных ожиданий населения от системы здравоохранения соответствовал имеющимся у врачей возможностям.

При всем при том я остаюсь оптимистом - здравоохранение в стране стало гораздо лучше, чем еще десять лет назад. Но очень хочется, чтобы наступила настоящая модернизация и была федеральная целевая программа по строительству новых медучреждений.

P.S.

Понятна тревога доктора Сергея Дорофеева. По объему и по охвату населения, по оказываемой медицинской помощи и услуг первичное звено - это, пожалуй, самое "объемное" звено в нашей системе здравоохранения. И, как мы видим, тут накопилось немало проблем, которые требуют обсуждения. "РГ" приглашает к разговору и врачей, и пациентов. Свое мнение можно присылать по адресу: 19490910sha@mail.ru

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