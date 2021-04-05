Новосибирский врач написал письмо в "РГ": лечить на развалинах трудно

Прошедший, можно сказать, пандемийный год отчетливо показал, что основой всего здравоохранения по-прежнему остается первичное звено: поликлиники, ФАПы, амбулатории. Это к врачам, что здесь работают, человек обращается в первую очередь. Да и статистика говорит, что в 80 процентах случаев лечение начинается и заканчивается здесь, на уровне этого звена здравоохранения. Но вот парадокс: за годы медицинских реформ именно первичное звено значительно разрушено. А работать и лечить на развалинах трудно. Как и шагать, рапортуя о проделанной работе.

Безусловно, в последнее время много делается для развития высокотехнологичной медицинской помощи. И это здорово! Но сегодня очевидна и необходимость модернизации первичного звена здравоохранения. В этом убеждают и личный опыт, и мнение коллег, с которыми общаюсь, будучи председателем Новосибирской областной ассоциации врачей, а также сопредседателем Новосибирского отделения Общероссийского народного фронта.

Меня, конечно, можно тут же срезать: не ломись в открытую дверь. С 1 января стартовала соответствующая программа. Она рассчитана на три года, и на нее выделяется в общей сложности больше полутриллиона рублей. Все так. Однако ожидания врачей и пациентов если и оправдываются, то, смею предположить, не в полной мере. И вот почему. Деньги программы должны в основном пойти на новое оборудование и расширение автопарка. Но, суммируя мнение коллег, считаю, что начинать нужно не с этого. В первую очередь стоило бы обратить внимание на строительство новых зданий медучреждений, иначе высокотехнологичное оборудование будет просто-напросто негде размещать.

Ну кому не известно, что до сих пор огромная часть детских поликлиник ютится на первых этажах "хрущевок", а то и в полуподвалах. А ведь по современным нормативам организация их работы должна быть особой, в том числе должны быть разные входы и выходы для больных и здоровых детей... К тому же в жилых домах запрещена работа кабинетов рентгена и флюорографии, не говоря уже об МРТ. Плюс соседи сверху могут затопить - тоже не редкость. Касается это и поликлиник для взрослых: их здания были построены, как правило, в уже далекое советское время. Такие помещения редко позволяют медучреждениям работать по современным СанПиНам, делают невозможным внедрение новых технологий. Например, основной корпус нашей поликлиники в центральном районе города-миллионника был построен больше 90 лет назад. Ни при каких обстоятельствах здесь нельзя разместить, скажем, компьютерный томограф - помещения технологически не приспособлены. Ко всему прочему здание является памятником архитектуры, что запрещает любую перестройку, даже кабель провести - проблема. Более того, только в главный корпус нашей поликлиники в день приходит около тысячи пациентов, хотя при его строительстве исходили из расчета дневной посещаемости в триста человек. За почти вековую историю здания в нем даже капитальный ремонт ни разу не проводился...

То есть мы обречены работать с пониманием, что у нас никогда не будет того или иного оборудования. А замена одной модели имеющейся аппаратуры на другую не сделает медпомощь доступнее. Ну как организовать работу так, чтобы человек зашел в нашу поликлинику и решил все свои вопросы? В нынешних условиях никак. Мы вынуждены направлять людей, зачастую с плохим самочувствием, за несколько кварталов на обследование, потом на процедуры - еще дальше.

По убеждению коллег, модернизация первичного звена в здравоохранении подразумевает, что наши поликлиники не просто должны стать чище, светлее, - мы должны перейти на другую ступень в плане доступности новых технологий. Разумеется, проблема изношенного оборудования есть и ее нужно решать. Но это вполне реально делать в рабочем порядке. А вот без новых зданий о настоящей модернизации первичного звена говорить не приходится.

Понятно, что объем средств ограничен, но если сделать эту работу системной, тогда придем к настоящей модернизации. И очень скоро. Нужны типовые проекты поликлиник, что значительно ускорило и облегчило бы задачу, но их нет, и даже их разработка, насколько я знаю, не велась.

Да, в рамках предложенной программы можно строить новые объекты, но только там, где численность населения не больше 50 тысяч человек. То есть в районах области можно построить ФАП, амбулаторию или даже новый корпус ЦРБ. И надо строить. Но это другая задача - по обеспечению доступности первичного звена здравоохранения и оснащения новым оборудованием. Это не модернизация в полном смысле слова. Ведь основные эпидемии проходят в густонаселенных мегаполисах, но о строительстве поликлиник в них речи даже не идет.

Есть и еще ряд вопросов. Например, нужно пересматривать систему финансирования медучреждений первичного звена. Принцип должен быть один: объем финансирования не должен зависеть от количества пролеченных больных. Прежде всего заработная плата врачам должна быть гарантирована государством - как сейчас гарантируется доход военным или полицейским. Врачу нужно платить не за то, что к нему идут больные, а наоборот, за то, что здоровых людей стало как можно больше. Ну не может, например, пожарный получать зарплату по сдельной системе, за каждый потушенный пожар? Это же абсурд.

Плюс помимо зарплат, расходных материалов, медицинского оборудования и прочего любое здание требует обслуживания. Оно потребляет ресурсы 24 часа в сутки. Какой-то поликлинике нужно больше тепла и света, какой-то меньше, а при распределении средств расчет идет по какому-то среднему нормативу.

Но и тут зарыт парадокс: все поставщики работают с поликлиниками на рыночных условиях - устанавливают цены на товар, закладывая свою прибыль, а вот по отношению к тарифам на медицинские услуги в системе ОМС даже законодательно нет требования, чтобы они были хотя бы рентабельными, то есть покрывали себестоимость затрат.

Понимаю, в системе здравоохранения у нас недостаточно средств. Собственно, их не хватает в любой стране. Но нужно об этом честно сказать. А самое лучшее - увеличить долю финансирования здравоохранения до 5-6 процентов ВВП, то есть хотя бы в полтора раза. Чтобы уровень социальных ожиданий населения от системы здравоохранения соответствовал имеющимся у врачей возможностям.

При всем при том я остаюсь оптимистом - здравоохранение в стране стало гораздо лучше, чем еще десять лет назад. Но очень хочется, чтобы наступила настоящая модернизация и была федеральная целевая программа по строительству новых медучреждений.

P.S.

Понятна тревога доктора Сергея Дорофеева. По объему и по охвату населения, по оказываемой медицинской помощи и услуг первичное звено - это, пожалуй, самое "объемное" звено в нашей системе здравоохранения. И, как мы видим, тут накопилось немало проблем, которые требуют обсуждения. "РГ" приглашает к разговору и врачей, и пациентов. Свое мнение можно присылать по адресу: 19490910sha@mail.ru