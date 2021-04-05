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05.04.2021 20:11
Рубрика: В мире

Новую разновидность британского штамма коронавируса выявили в Румынии

Текст: Юрий Чернов

В Румынии выявлен британский штамм коронавируса с особыми мутациями, которые приводят к снижению эффективности вакцин. Эту особенность выявили специалисты румынского Университета имени Штефана чел Маре.

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Отмечается, что биологическая проба, в которой была обнаружена эта мутация, была взята у человека, не посещавшего Великобританию. "К трем вызывающим опасения вариантам вируса, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02)", - говорится в пресс-релизе университета.

В лаборатории метагеномики и молекулярной биологии университета в течение последних двух недель были выполнены исследования 91 образца коронавируса, взятого у пациентов, у которых был обнаружен положительный результат на SARS-CoV-2.

При этом мутация E484K, подчеркивается в пресс-релизе, представляет "большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин". "Из 91 пробы анализов, взятых у пациентов с SARS-CoV-2 в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань, было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения видом B.1.1.7 + E484K", - отметили румынские специалисты.

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