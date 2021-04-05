Новые трещины с лавой появились у проснувшегося вулкана в Исландии

Фото: twitter.com/Vedurstofan
Новые лавовые трещины замечены в районе действующего вулкана на полуострове Рейкьянес. Снимки опубликовало в Twitter метеорологическое управление Исландии.
Сообщается, что они находятся на расстоянии 700 м к северу от кратеров. Длина трещин около 100-200 м.
Напомним, извержение вулкана Фаградальсфьядль в долине Гелдингадалир началось 19 марта. Расстояние от вулкана до столицы государства всего около 50 километров.
Myndir frá nýjum gossprungum. Miðja þeirra um 700m NA við eldgígana í Geldingadölum. Sprungurnar eru samtals um 100–200m langar. Hraunið er þunnfljótandi, rennur í langri og mjórri hrauná austur í Merardali, hraunbreiða þegar farin að myndast. Ljósm. Björn Oddss. @almannavarnir pic.twitter.com/c6njjMbljL— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) April 5, 2021