Новые трещины с лавой появились у проснувшегося вулкана в Исландии

Новые лавовые трещины замечены в районе действующего вулкана на полуострове Рейкьянес. Снимки опубликовало в Twitter метеорологическое управление Исландии.

Сообщается, что они находятся на расстоянии 700 м к северу от кратеров. Длина трещин около 100-200 м.

Напомним, извержение вулкана Фаградальсфьядль в долине Гелдингадалир началось 19 марта​​​. Расстояние от вулкана до столицы государства всего около 50 километров.