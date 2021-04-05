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Основа для антибиотиков найдена в янтаре

Янтарь может использоваться не только как украшение, но и в лечебных целях. К такому выводу пришли американские ученые из университета Миннесоты.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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О целебных свойствах янтаря было известно давно. Народы Прибалтики еще в древности использовали его как противоспалительное и болеутоляющее средство, измельченный янтарь добавляли в мази и эликсиры, и это имело эффект. Но только сегодня ученые нашли научные доказательства его лечебных свойств и определили, какие именно вещества, находящиеся в окаменелой смоле древних сосновых деревьев, растущих около 44 миллионов лет назад, обладают этими свойствами.

Результаты исследований представлены на заседаниях Американского химического общества (ACS), которые открываются 5 апреля и будут проходить до 30 апреля в режиме онлайн, сообщает издание EurekAlert!

"В настоящее время мы извлекли и идентифицировали несколько соединений в балтийском янтаре, которые проявляют активность против грамположительных, устойчивых к антибиотикам бактерий", - сообщила один из авторов проекта Элизабет Эмброуз, американка с балтийскими корнями, давно интересующаяся чудесными свойствами янтаря.

Сегодня эта находка как нельзя кстати. Человечество уже выработало определенное неприятие многих известных антибиотиков, которые перестали быть эффективными против ряда инфекций. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно в США 2,8 миллиона человек заболевают устойчивыми к антибиотикам инфекциями, что приводит к 35 000 смертям.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Исследователи рассказывают, что самым трудным было получить однородный тонкий порошок из янтарной гальки, который можно было бы экстрагировать растворителями. Они применили настольную банку прокатного стана, ее наполняли керамическими бусинами и янтарными камешками и поворачивали, определяя оптимальное соотношение шариков и гальки, чтобы получить полудисперсный порошок. Затем, используя различные комбинации растворителей, отфильтровывали и анализировали экстракт янтарного порошка методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии.

Таким образом были идентифицированы десятки соединений. Наиболее перспективными оказались абиетиновая кислота, дегидроабиетиновая кислота и пальюстриновая кислота - органические соединения, обладающие биологической активностью. Поскольку эти соединения трудно очистить, ученые приобрели чистые образцы и отправили экспертам, которые проверили их активность против девяти видов бактерий.

Подтвердилось, что эти соединения активны против грамположительных бактерий, таких как некоторые штаммы золотистого стафилококка.

Абиетиновые кислоты и их производные потенциально являются новым источником лекарств для лечения инфекций, вызванных грамположительными бактериями, которые становятся все более устойчивыми к известным антибиотикам, уверены ученые.

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Фото: Сергей Куксин/РГ
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