Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Накануне "столичные" в матче регулярного чемпионата обыграли в гостях "Нью-Джерси Дэвилз" (5:4). Овечкин забросил шайбу впервые за четыре матча. Она стала для него 725-й в карьере. Кроме того, наш нападающий записал на свой счет две результативные передачи, ассистируя голам Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова. Всего на счету 35-летнего россиянина в текущем сезоне 34 очка (19 шайб + 15 передач).

Овечкин не только считал свои голы, но также высоко оценил игру голкипера Ильи Самсонова в матче с "Дэвилз", который отразил 35 бросков.

- У соперников было много шансов забить, но я думаю, что Самсонов сегодня был неудержим. Очевидно, он подарил нам победу, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. - Мы отреагировали, когда они забили гол, перестроились, а потом повели со счетом 3:1, но снова дали им возможность вернуться в игру. Однако, как я уже сказал, Самсонов был очень хорош в тот вечер.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 54 очка в 38 матчах.

Кстати, в НХЛ снова думают о том, чтобы провести плей-офф в условиях так называемого "пузыря". Напомним, что розыгрыш Кубка Стэнли-2020 был организован именно в таком формате в канадских городах Торонто и Эдмонтон. Поводом для размышлений на эту тему послужили несколько случаев массовых вспышек коронавируса в стане некоторых команд, что уже привело к изменению расписания и переносам матчей. Например, окончание регулярного чемпионата НХЛ уже сдвинулось на несколько дней: с 8 на 11 мая.