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Рубрика: Спорт

Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в большинстве

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в восьмой раз в сезоне обыграл "Нью-Джерси" - 5:4. Семь очков набрали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Овечкин отметился 265-м голом в большинстве и вышел на второе место в НХЛ по этому показателю.
Фото: AP Photo/Nick Wass
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В воскресенье "Вашингтон" проводил восьмой в сезоне матч против "Нью-Джерси". Семь предыдущих поединков хоккеисты из столицы США выиграли, сумели они сделать это и в восьмой раз.

Счет в матче открыли "дьяволы". Трэвис Зэйджак сумел пробить российского голкипера Илью Самсонова, однако вскоре Ти Джей Оши счет сравнял с передачи Александра Овечкина. В начале второго периода Конор Шири закрепил успех команды с передачи Дмитрия Орлова. А на девятой минуте Овечкин в большинстве замкнул дальнюю штангу - 3:1.

Этот гол стал для него 725-м в карьере, а также 265-м в большинстве. И по этому показателю россиянин догнал легендарного Бретта Халла и делит с ним второе место. Лидирует Дэйв Андрейчак - 274 шайбы.

Под занавес второго периода белорусский форвард Егор Шерангович сократил отставание до минимума. В начале третьего периода Карл Хагелин сделал счет 4:2, а вскоре в комбинации Орлов - Овечкин - Кузнецов последний поразил ворота "Дэвилз" - 5:2.

Получив преимущество, команда Овечкина расслабилась и пропустила две шайбы после бросков Йеспера Братта и Зэйджака. В концовке "дьяволы" сняли вратаря, но Самсонов и партнеры выстояли, выиграв все восемь матчей в сезоне у "Нью-Джерси".

В другом матче "Детройт" переиграл "Тампу-Бэй" - 5:1. Российский нападающий "красных крыльев" Владислав Наместников записал на свой счет две голевые передачи.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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