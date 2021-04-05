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05.04.2021 20:52
Рубрика: Экономика

Падение цен на нефть резко ускорилось

Текст: Елена Манукиян

Еще днем цены на нефть марки Brent опустились ниже 63 долларов, а уже к вечеру перешагнули порог в 62 доллара за баррель. Так, к 19:30 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent составила 61,88 доллара, а майских фьючерсов на WTI - 58,28 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Подешевеет ли бензин, если начнут снижаться цены на нефть

Цены на нефть пошли вниз после решения ОПЕК+ увеличить ее добычу в мае-июле почти на 2,2 млн баррелей в сутки. Причем сначала рынок отреагировал на решение альянса с оптимизмом как на восстановление спроса на нефть и нефтепродукты в мире. Эксперты считают, что на падение котировок повлияла и назначенная на 6 апреля встреча совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению с участием США, от которой ждут возможное ослабление или снятие санкций с нефтяного экспорта Ирана.

При этом многие высказываются, что велика вероятность скорого восстановления потребления нефти и нефтепродуктов в связи с прогрессом вакцинации в мире, так что она опять начнет расти в цене.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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