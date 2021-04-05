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Рубрика: В мире

Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны

Бывший премьер-министр и новоизбранный президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. Фото: STR / Vietnam News Agency / AFP Бывший премьер-министр и новоизбранный президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. Фото: STR / Vietnam News Agency / AFP
Бывший премьер-министр и новоизбранный президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. Фото: STR / Vietnam News Agency / AFP

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало в понедельник Нгуен Суан Фука новым президентом страны. Его кандидатуру поддержали 97,5% депутатов. Согласно конституции Вьетнама, Нацсобрание является высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать руководство страны.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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На посту президента 67-летний Нгуен Суан Фук сменил генерального секретаря Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, пишет ТАСС. Избранный глава государства уже принес присягу на верность родине, правящей Коммунистической партии Вьетнама и народу. Церемония вступления в должность прошла сразу же после оглашения результатов голосования.

С 2016 года Нгуен Суан Фук занимал пост премьер-министра страны. Он стал 11-м президентом в истории современного Вьетнама и первым главой государства, возглавлявшим до избрания правительство.

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