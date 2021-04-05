Партии обяжут указывать при агитации данные об иноагентах в своих списках

В Госдуме доработали проект закона об участии в выборах физлиц-иноагентов. Документ одобрил ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту. В обновленном проекте появились дополнительные условия участия таких лиц в избирательных кампаниях.

Одна из одобренных поправок обязывает политические партии в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иноагентов или аффилированных с ними лиц. Такая информация должна быть ясно видимой (либо слышимой, если речь о записи), а также занимать не менее 15% от площади или объема агитационного материала. Все это касается СМИ, стендов и т.п.

При этом выступление кандидата-иноагента на партийном агитационном мероприятии должно сопровождаться соответствующей информацией. Если у кандидата, являющегося физлицом-иноагентом, имелась или имеется судимость, то это указывается в подписном листе после отчества кандидата, гласит еще одна поправка.

А вот идея запретить иноагентам участвовать в выборах поддержана не была. Рассмотрение документа предварительно запланировано на 6 апреля.