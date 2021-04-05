Новости

Патрушев: Дефицита удобрений не прогнозируется 14:04
Самолет Казань - Стамбул приземлится в Москве из-за сломанного шасси 13:56
Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ перенесли на осень 13:39
В МИД Украины высказались против денонсации Харьковских соглашений 13:30
Следить за экологией ученым поможет рыба 13:28
Телефонный мошенник украл свыше 2,1 миллиона рублей 13:25
Инвесторы смогут получать доход по ИИС напрямую на счет в банке 13:24
В Петербурге раскрыли хладнокровное убийство курсанта МВД 13:23
Актриса Глория Генри умерла через день после своего 98-летия 13:17
Правительство попросит парламент изменить дату отчета 13:10
Песков прокомментировал новые санкции Киева 13:03
Двадцать домов обманутых дольщиков будут достроены 12:59
Более половины россиян заявили, что занимаются спортом 12:59
В Вологде завели дело на застройщика за возведение аварийного дома 12:57
"Скопинского маньяка" оштрафовали за нарушение режима 12:53
Песков: Решение об индексации пенсий работающим россиянам пока не принято 12:52
В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией 12:52
Кабмин уточняет правила для подрядчиков капремонта домов 12:48
Кремль: Действенных усилий по реализации Минских соглашений со стороны Киева нет 12:46
Кудрин: Снизить уровень бедности вдвое можно раньше 2030 года 12:42
В Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 8 граждан РФ 12:36
Мишустин объявил регионам смягчения по казначейским кредитам 12:33
Игорь Луцкий назначен замглавы администрации президента Беларуси 12:31
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию 12:19
В России паводок охватил уже 24 региона 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 14:04
Рубрика: Власть

Патрушев: Дефицита удобрений не прогнозируется

Текст: Кира Латухина

Цены на минеральные удобрения растут, идет работа над тем, чтобы аграрии ими были обеспечены. Дефицита удобрений не ожидается. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, докладывая президенту на встрече в Кремле.

Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля

"Несколько хуже у нас ситуация обстоит по минеральным удобрениям. Там по прошлому году фиксировался рост цены от 10 до 41 процента по разным составляющим", - заявил Патрушев.

В этом году тоже несколько подросла стоимость удобрений, продолжил министр. Идут совещания, чтобы обеспечить в полном объеме ими аграриев в посевную. "Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Но думаю, что справимся", - считает он.

"И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется. Мы видим, что у нас ежегодно все больше и больше удобрений вносится. Надеюсь, что в 2021 году мы достигнем показателя 55 килограммов на один гектар пашни. Это выше, чем в прошлом году", - сообщил Патрушев. При этом правильный объем удобрений - 80 кг на гектар. "Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объем уже вносить, и, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и, конечно, нарастить товарную массу продукции, это для нас первостепенное значение имеет", - заключил докладчик.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика АПК Президент Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Песков: Важно обеспечить безопасность всех жителей Донбасса
В МИД России допустили появление альтернативы SWIFT
Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая
За сутки в России подтверждено 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах
В МИД Украины высказались против денонсации Харьковских соглашений
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта