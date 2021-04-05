Патрушев: Дефицита удобрений не прогнозируется

Цены на минеральные удобрения растут, идет работа над тем, чтобы аграрии ими были обеспечены. Дефицита удобрений не ожидается. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, докладывая президенту на встрече в Кремле.

"Несколько хуже у нас ситуация обстоит по минеральным удобрениям. Там по прошлому году фиксировался рост цены от 10 до 41 процента по разным составляющим", - заявил Патрушев.

В этом году тоже несколько подросла стоимость удобрений, продолжил министр. Идут совещания, чтобы обеспечить в полном объеме ими аграриев в посевную. "Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Но думаю, что справимся", - считает он.

"И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется. Мы видим, что у нас ежегодно все больше и больше удобрений вносится. Надеюсь, что в 2021 году мы достигнем показателя 55 килограммов на один гектар пашни. Это выше, чем в прошлом году", - сообщил Патрушев. При этом правильный объем удобрений - 80 кг на гектар. "Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объем уже вносить, и, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и, конечно, нарастить товарную массу продукции, это для нас первостепенное значение имеет", - заключил докладчик.