Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,8 миллиарда кВт.ч электроэнергии

Значительный прирост выработки электроэнергии в Беларуси констатировал министр энергетики Виктор Каранкевич, комментируя накануне пусковой период первого энергоблока БелАЭС в Островце.

С момента подключения к белорусской энергосистеме первого энергоблока уже произведено около 1 миллиарда 800 миллионов кВт.ч, сообщил он в эфире телеканала "Беларусь 1". Правда, уточнил отраслевой руководитель, на блоке продолжаются испытания и регламентные работы. А всего из 394 штатных испытаний специалистами выполнено 309. "Затем в течение 15 суток на станции начнется комплексное опробование реактора на номинальной мощности", - пояснил Каранкевич.

Прогнозируя рост энергетических мощностей, министр сообщил, что объем потребления электрической энергии в целом по стране к 2025 году увеличится до 44 миллиардов кВт.ч. В истекшем году, напомнил он, этот показатель составил 38 миллиардов кВт.ч. Столь оптимистические прогнозы, по его словам, связаны с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих объектов.

Оценивая темпы строительства первенца атомной энергетики в Гродненской области, министр подтвердил готовность на 80 процентов и второго энергоблока станции. По его словам, в этом году "завершена сборка его реактора, в ближайшее время планируется переход к холодно-горячей обкатке установки. А в течение года планируется поставка свежего ядерного топлива, его загрузка в активную зону реактора".

Комментируя темпы интеграции БелАЭС в единую энергосистему РБ, Виктор Каранкевич пояснил, что в истекшем году были завершены все проекты по установке электрокотлов, общая мощность которых составила 916 мВт. А очередным этапом интеграции станут работы по строительству пиково-резервных источников. Они будут установлены в этом году на Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5.

Руководством министерства уже утверждена и комплексная программа по увеличению использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения. "За счет модернизации электрических сетей, строительства новых и модернизации действующих подстанций, а также совершенствования правовой базы планируется выйти к 2025 году на увеличение электропотребления по данному направлению до 900 миллионов кВт.ч", - констатировал министр.

Благодаря строительству АЭС, подчеркнул он, планируется повысить и энергетическую безопасность республики, снизить зависимость от углеводородного топлива. Кроме того, с вводом атомной станции выбросы парниковых газов в атмосферу снизятся на 7 миллионов тонн.

Также вырастет потребление электрической энергии и другими отраслями экономики с учетом прогнозируемого роста ВВП, резюмировал Виктор Каранкевич.