Песков прокомментировал новые санкции Киева

Скоро для взаимности с Киевом не останется места, будет разорвано все, что есть. Такие печальные последствия спрогнозировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пескова спросили, как новость про новые санкции Киева встретили в Кремле, и будут ли ответные меры.

"Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности", - сказал Песков.

"Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Такие новости можно встретить только с глубоким сожалением, заметил Песков.