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Рубрика: Экономика

Песков: Решение об индексации пенсий работающим россиянам пока не принято

Решение об индексации пенсий работающим россиянам пока не принято, но соответствующие предложения уже сформулированы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Пескову журналисты задали вопрос, представил ли кабмин Владимиру Путину предложения относительно индексации пенсий работающим гражданам и будет ли президент затрагивать тему пенсионной реформы во время Послания Федеральному собранию.

"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы Послания. Не будем делать этого и сейчас. Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось", - сообщил представитель Кремля, чьи слова приводит "Интерфакс".

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