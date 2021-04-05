Песков: Российская армия передвигается по РФ так, как считает нужным

Российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории РФ она перемещается так, как это нужно в военных целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать сообщения о том, что подразделения российской армии якобы передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами. И не получится ли так, что военные "могут заблудиться".

"Никто не блуждал и не блуждает, - подчеркнул Песков, - и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения надежной безопасности нашей страны".

Он считает, что такого рода маневры не должны ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности. "Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира", - добавил пресс-секретарь президента.