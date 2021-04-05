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Рубрика: Власть

Песков: Важно обеспечить безопасность всех жителей Донбасса

Текст: Татьяна Замахина
Украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что усложняет ситуацию на востоке страны и ведет к гибели людей. Безопасность всех граждан самопровозглашенных республик должна быть обеспечена, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили прокомментировать сообщения о гибели ребенка в ДНР в результате взрыва устройства, сброшенного украинскими военными с беспилотника.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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Песков сообщил, что не располагает верифицированной информацией на эту тему. "У меня, вместе с тем, нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет, - добавил он. - Конечно, вокруг гибели ребенка трудно себе представить, чтобы делали какие-то фейковые новости".

Представитель Кремля подчеркнул, что трагедией является гибель каждого человека. И все это - "горькие последствия неурегулированности ситуации", а также "роста напряженности на линии разграничения".

Договоренности не выполняются, констатировал он: "Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил". Санкций вышестоящего военного руководства на это не поступает, считает пресс-секретарь президента.

"Чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик", - уверен Песков.

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