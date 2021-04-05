Песков заявил о росте числа желающих привиться от коронавируса

Все больше граждан хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться", - подтвердил Песков.

Объясняется это тем, что интенсифицировалась информационная кампания в СМИ, наличествует личный пример граждан, да и в целом постепенно становится больше информации, назвал причины пресс-секретарь президента.

"И тем больше растет сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни", - считает Песков.

Увеличивается и производство вакцин, чтобы удовлетворить потребности в них граждан.